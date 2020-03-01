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Каждый из нас мечтает отдохнуть на белоснежном пляже или на природе среди горных вершин с чистейшим воздухом в сопровождении родных и близких друзей. Но когда дело доходит до покупки тура или бронировании авиабилетов получается, так что не для каждого это возможно с финансовой точки зрения, команда лучших друзей которые готовы разделить с вами отдых начинает редеть. Мы подготовили для вас инструкцию по покупке пакетных туров и авиабилетов дешево, следуя нашим правилам вы сможете отлично отдохнуть за стоимость по сути авиабилета в данном направлении, а иногда даже и дешевле стоимости авиабилета.
Чтобы сэкономить на путешествиях, необходимо правильно выбрать маршрут. Он должен соответствовать времени года, выбранному для поездки.
Также сезонность влияет на наличие мест в отелях и стоимость перелета. Спокойный отдых на море вполне можно осуществить в таких странах, где цены не завышены, как Греция, Турция, Египет примут вас намного дешевле, чем например Испания, Италия, Хорватия.